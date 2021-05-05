Семенов подписал контракт с «Торонто»

Российский хоккеист Кирилл Семенов подписал годовой контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

«Это была моя мечта, которая в этом году осуществилась. Благодаря самым лучшим болельщикам, всем моим партнерам в команде, руководству клуба, тренерам, моей семье, моему деду, который и поставил меня на коньки», — написал спортсмен в Instagram.

Ранее Артемий Панарин, который является нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» провел феноменальный сезон. Такую оценку дал российскому хоккеисту тренер команды Дэвид Куинн.