Врачи диагностировали у фигуриста Семененко сотрясение мозга

Госпитализированному после падения на лед фигуристу Евгению Семененко врачи поставили диагноз сотрясение мозга. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.

Она подчеркнула, что получивший травму фигурист быстро пришел в сознание, но для восстановления ему нужно время.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — заявила Мишина.

Тренер отметила, что в разговоре Семененко признался, что хотел всех удивить выполнением четверного прыжка, но получилось неудачно.

«Восстановление быстрым не будет, но мы надеемся, что оно пройдет нормально. Сейчас главное ему быть в покое», — добавила Мишина.

Она подчеркнула, что врачи пока не дают прогнозов, когда выпишут травмированного спортсмена. Пока медики ведут за ним наблюдение.

Евгений Семенко получил травму во время выступления на ледовом шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Неудачной оказалась попытка выполнения прыжка в четыре оборота. Спортсмен после приземления ударился головой о лед, а после два раза упал во время подъема. Уже за пределами катка фигуристу стало совсем нехорошо. Прибывшие на место медики на носилках забрали спортсмена в больницу.