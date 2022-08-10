Семак высказался о ситуации с легионерами

Наставник «Зенита» Сергей Семак признался, что ему было бы легче, если бы ограничений по количеству иностранных футболистов в РПЛ не было. Об этом написали «Невские новости».

«Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем», — отметил главный тренер петербургского клуба.

Следующий матч «сине-бело-голубых» состоится в субботу. Подопечные Семака сыграют дома с московскими «армейцами».