Семак сравнил Азмуна с новичком «Зенита» Алберто

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сравнил нового игрока команды Юри Алберто с бомбардиром Сердаром Азмуном, который ушел из клуба в немецкий «Байер». Специалиста процитировала «Газета.ru».

По словам Семака, у Алберто и Азмуна немного разные качества, но они похожи в «нацеленности на ворота».

«В чем-то кто-то лучше, в чем-то у кого-то есть преимущество», — добавил наставник «сине-бело-голубых».

С 2020 года бразильский футболист играл за «Интернасьонал». Он провел в составе команды 85 игр и записал в свой актив 30 голов, а также пять результативных передач.