Семак рассказал про будущее в «Зените» после проигрыша «Боруссии»

Команда показала в Лиге чемпионов худший результат с 2009 года, не выиграв ни одного матча. Питерцы набрали только одно очко в шести матчах и заняли последнее место в группе. На встрече с немцами наши футболисты проиграли со счетом 1:2. По словам Семака, выступления «Зенита» в Лиге в этом сезоне были «неприятными». Он уверен, что в игре с «Боруссией» спортсмены могли проявить себя лучше.

Еще осенью тренеру пророчили отставку. В ответ на вопрос журналистов о будущем в «Зените» он напомнил о контракте, сообщил «Царьград».

«Тренерский штаб понимает, что надо делать, и мы будем на это работать. Со стороны руководства полное доверие, о будущем разговоров не было — у меня действующий контракт», — подчеркнул Семак.

Ранее тренер объяснил, почему «Зенит» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Он считает, что одна из причин вылета команды — травмы игроков. Второй причиной он назвал ограничения в выборе состава и вариативности в том матче.