Семак рассказал, почему юные игроки редко выходят на поле за «Зенит»

Он отметил важность игры воспитанников академии и местных футболистов в основе. По его словам, чем больше их будет, тем лучше. Вместе с тем необходимо, чтобы молодые спортсмены были сильнее тех, кто в настоящий момент играет на позиции или хотя бы не слабее, пишет ИА «Невские новости».

Помимо прочего, на состав команды влияет лимит на игроков. В каждом клубе есть ограничение до 14-15 человек. Далее делается добор молодыми футболистами. Они получают хороший шанс не только тренироваться с составом, но и оказываться на поле с первых минут.

«Для себя лично я пока не слышал заявлений клуба, что они готовы жертвовать результатом ради подготовки молодых игроков», — добавил Семак.