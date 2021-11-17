Семак рассказал об эмоциональном состоянии футболистов после проигрыша Хорватии

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком эмоциональном состоянии находятся игроки российской сборной после поражения от хорватов. Главного тренера «сине-бело-голубых» процитировал «Петербургский дневник».

«Конечно, обидно. Прежде всего, обидно пропускать в концовке. Но это часть профессии — бывают победы, бывают поражения. Нужно переключаться», — заметил Семак.

Он подчеркнул, что и у клуба есть свои задачи, которые необходимо решать футболистам. По его словам, игроки «Зенита» приехали из сборной в нормальном состоянии.