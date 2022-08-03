Семак рассказал, когда травмированные игроки вернутся к тренировкам

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, когда к тренировкам приступят игроки, которые были травмированы. Специалиста процитировали «Невские новости».

По словам Семака, Вячеслав Караваев уже «фрагментарно» начал тренироваться. Это касается и бразильского футболиста Густаво Мантуана, который недавно перешел в стан «сине-бело-голубых». Отмечается, что оба футболиста должны полноценно включиться в тренировочный процесс на следующей неделе.