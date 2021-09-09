Семак раскритиковал решение FIFА отстранить Клаудиньо и Малкома

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение FIFA отстранить от ближайших матчей бразильцев Клаудиньо и Малкома. Наставника «сине-бело-голубых» процитировала «Политика Сегодня».

«Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов», — заметил Семак.

Он допустил, что хавбек «Зенита» Вильмар Барриос с большей долей вероятности не выйдет на поле в матчах с грозненским «Ахматом» и лондонским «Челси».

FIFA отстранила Малкома и Клаудиньо после того, как петербургский клуб не отпустил футболистов играть за сборную Бразилии в отборе к ЧМ-2022.