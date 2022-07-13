Семак продолжит карьеру в «Зените»

Спортсмен Сергей Семак подписал очередной контракт с «Зенитом». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу петербургской команды.

Новое соглашение будет длиться три года. Впервые мужчина возглавил команду в 2018 году. «Зениту» под управлением Семака четырежды удалось занять первое место в чемпионате России.

«Уважаемый Сергей Богданович, мы поздравляем Вас с новым соглашением и желаем никогда не останавливаться на достигнутом — новых побед, рекордов и титулов вместе с „Зенитом“», — отметили в ведомстве.