Семак рассказал о продлении своего контракта с «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал «Чемпионату», что пункт его контракта с клубом о продлении активирован.

«Поговорим-подумаем с руководством о продолжении отношений», — цитирует специалиста сайт inc-news.ru.

По его словам, вопросы по поводу будущего форварда Артема Дзюбы также следует задавать боссам «сине-бело-голубых».

Уточняется, что петербургская команда стала победителем национального чемпионата в восьмой раз в истории.