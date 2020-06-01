Семак остался в «Зените»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом сообщила «Газета.ru».
Контракт с главным тренером сине-бело-голубых продлили по схеме «2+1».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привел команду к победе в чемпионате России.
Помимо этого, клуб, набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится 21 июня.