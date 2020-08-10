Семак опроверг вспышку коронавируса в «Зените». COVID-19 выявили только у одного игрока

СМИ сообщили о вспышке коронавируса в стане футбольного клуба «Зенит». Главный тренер Сергей Семак опроверг эту информацию. Он заявил всего об одном положительном тесте на 2019-nCoV у игроков команды.

«Что касается ситуации с коронавирусом, здесь ситуация абсолютно простая. У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», — заявил Семак в эфире телеканала «Россия 24».

На прошлой неделе СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Зените». В пресс-службе клуба подчеркнули, что команда полностью соблюдает санитарный регламент и никакой вспышки нового вируса не было.

Первый матч в новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» проведет 11 августа. Команда из Петербурга встретится на выезде с волгоградским «Ротором». 8 августа сине-бело-голубые победили московский «Локомотив» в матче за Суперкубок России.