Семак: несколько клубов заинтересовались Азмуном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что несколько футбольных клубов проявляют интерес к Сердару Азмуну, но никаких переговоров о его продаже не ведется. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Он уточнил, что ничего конкретного сказать не может. Футболистом заинтересованы разные клубы, но предметные переговоры ни с кем из них не ведутся.

«Естественно, это футбол, и все может измениться, но на сегодняшний день он — игрок „Зенита“ на 100%», — пояснил Семак.

Также он добавил, что клуб готов расстаться со спортсменом, если поступит выгодное предложение.