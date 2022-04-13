Бывший нападающий «Рубина» Саво Милошевич оценил работу Сергея Семака, который сейчас является главным тренером петербургского «Зенита». Об этом написала «Газета.ru».

По словам спортсмена, он ничего не может сказать по поводу тренерской деятельности Семака, однако как футболист он был на высоком уровне.

«Я видел не так много матчей „Зенита“, чтобы оценивать тренерскую работу Сергея. Но мы играли вместе, и я могу сказать, что это был игрок топ-уровня — такой футболист, который нужен был бы России сейчас», — сообщил Милошевич.

Он также добавил, что во многом взгляд Семака сформировала игра в европейских клубах. Во время работы за границей можно увидеть футбол под другим углом.

Сергей Семак выступал за казанский «Рубин» в 2008–2010 годах. В составе команды он дважды выиграл национальное первенство и завоевал Суперкубок страны.