Семь матчей Евро-2020 пройдут в Петербурге вместо четырех

Исполком УЕФА перенес матчи Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В Петербурге дополнительно пройдут игры команд Польши, Словакии и Швеции. В ближайшее время УЕФА сделает официальное заявление.

«Никаких проблем не будет. У нас есть наследие чемпионата мира. Его специально сохраняли в таком формате, чтобы можно было быстро расконсервировать», — рассказал президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, напомнила «Газета.ru». Россияне встретятся в группе с Бельгией, Финляндией и Данией. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии соревнования перенесли на лето 2021-го.