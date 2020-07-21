Семь хоккеистов ЦСКА заразились коронавирусом

«Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор», — говорится в сообщении на сайте. Тесты на вирус игроки сдают еженедельно. Все заболевшие изолированы друг от друга и находятся на связи с медицинским штабом клуба.

Вскоре клуб проведет новое тестирование всех игроков и персонала команды. Ранее стало известно о 20 хоккеистах, заразившихся коронавирусом. Ими стали члены команды омского «Авангарда». Руководство ждет подтверждения положительных результатов тестов от Роспотребнадзора.

Коронавирус продолжают находить и у футболистов. Известно, что десять игроков Тинькофф — Российской премьер-лиги перенесли пневмонию, которую спровоцировал коронавирус.