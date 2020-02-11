Селюк усомнился в переходе Кокорина в тульский «Арсенал»

По данным издания, во время сборов «Зенита-2» в Турции Кокорин зашел в отель, где размещается «Арсенал». Это дало основание некоторым СМИ высказать предположение, что «сине-бело-голубые» отдадут форварда в аренду тулякам.

«Да вранье все это! Ни в какой „Арсенал“ Кокорин не перейдет. Возможно, он и был в отеле. Что дальше-то? Верить слухам?» — задался вопросом специалист.

По его мнению, нападающему лучше доиграть сезон в «Сочи», чтобы набрать форму, а летом уже выбирать, за кого выступать дальше.