Селекционер отметил ограниченный ресурс сборной России по футболу

Экс-селекционер «Краснодара» Дмитрий Нечипоренко заметил, что наставник российской сборной по футболу Станислав Черчесов не заслуживает критики в свой адрес, поскольку он делает все возможное при ограниченном ресурсе игроков. Специалиста процитировал RT.

«Есть реальные проблемы с центральными защитниками — Дмитрия Баринова ставят в центральную тройку не от хорошей жизни. Продвижение мяча тоже ограничено: у Георгия Джикии оно получше, но тоже далеко не на высоком европейском уровне», — заметил Нечипоренко.

Он признался, что ему не понравился матч с финнами. По его словам, россиянам удалось выиграть, тактически правильно использовав момент с голом.

Что касается предстоящего матча с датчанами, то Нечипоренко обратил внимание на то, что в отличие от финнов Дания играет двумя защитниками.

«По моему мнению, возможно, стоит поменять местами Магомеда Оздоева и Романа Зобнина. В любом случае, тренеру виднее», — подчеркнул селекционер.