Секцию по футбольному фристайлу открыли в столице Ямала

В Салехарде в центре культуры и спорта «Геолог» будут проходить занятия по футбольному фристайлу. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

На 22 ноября назначено первое занятие. Уроки будет проводить бывший преподаватель физкультуры Андрей Алексеенко. Он планирует развивать футбольный фристайл в регионе. Отмечается, что на протяжении нескольких лет Алексеенко занимается с мячом, чтобы развить свое мастерство в этом виде спорта.