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    10 ноября 2021, 21:22

    Секцию по футбольному фристайлу открыли в столице Ямала

    В Салехарде начнет работать секция по футбольному фристайлу

    Артур Блянихов

    В Салехарде в центре культуры и спорта «Геолог» будут проходить занятия по футбольному фристайлу. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    На 22 ноября назначено первое занятие. Уроки будет проводить бывший преподаватель физкультуры Андрей Алексеенко. Он планирует развивать футбольный фристайл в регионе. Отмечается, что на протяжении нескольких лет Алексеенко занимается с мячом, чтобы развить свое мастерство в этом виде спорта.