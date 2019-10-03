Футболисты провели мастер-класс, поделились профессиональными секретами и вручили подарки.

Игроков столичного «Торпедо» окружили юные спортсмены: от одних — стеснительное «здрасьте», кто-то волнуется и молчит, а третьи уже налетели, чтобы пожать руку. Столичные торпедовцы приехали в 33 гимназию в Мытищи — натаскивать будущих футболистов. Им уже не терпится в бой, но все по правилам: сначала — разминка!

Источник фото: телеканал «360»

И вот, торпедовцы — на поле, началась тренировка: игроки показывают ребятам разные футбольные фишки и приемы.

«Молодцы ребята, очень большая группа, все жизнерадостные, эмоциональные, хотят бежать, бежать! Несмотря на юный возраст, глаза горят и есть большое желание!» — отметил нападающий «Торпедо Москва» Максим Максимов.

С мастер-классами по школам «Торпедо Москва» ездит уже третий год. Сделать футбол ближе к детям помогает фан-клуб команды. Каждый раз это не только встречи и занятия, а еще подарки и, конечно, автографы.

«Я родился и вырос в Мытищах, учился здесь рядом, в 16-й школе. Мечтал о том, что футболисты будут приходить в школы, потому что видно, что ребятам нужен толчок, чтобы они занимались спортом постоянно. Для них любой футболист — это небожитель, и когда ребята увидели: о, это настоящие футболисты! Для них это, мне кажется, большой стимул», — сказал Василий Петраков, руководитель клуба болельщиков «Торпедо Москва».

Источник фото: телеканал «360»

Футболистов «Торпедо» в 33-й гимназии в Мытищах очень ждали, поэтому они и здесь. Их пригласила компания «Инград» — она строила и этот микрорайон «Новое Медведково», и саму школу. А еще она — спонсор этого футбольного клуба.

«У нас это обычная практика, мы привозим наше любимое „Торпедо“ в школы, которые мы построили, но инициаторами непосредственно этой поездки стали родители этих самых детей. Они написали нам в социальные сети и спросили: что же вы не привозите замечательную команду к нам, в Мытищи? Мы позвонили нашим торпедовцам, они с радостью согласились», — рассказала Мария Шемякова, руководитель пресс-службы ГК «Инград».

Источник фото: телеканал «360»

Едва ли не больше всех этой встречи ждал Егор Трусов. Он учится в четвертом классе, футболом занимается пять лет. Все серьезно: что будет делать на поле — распланировал, как только утром встал с кровати.

«Я хочу в будущем играть в каком-нибудь топ-клубе и забивать много голов! Чувствовал волнение, но все равно был настроен на то, что надо сегодня много забить, много отдать голевых передач!» — поделился Егор Трусов, ученик четвертого класса гимназии № 33 города Мытищи.

Источник фото: телеканал «360»

В руках — подарки, осталось сделать фото и подставить футболку для автографа. Ну, и продолжать, конечно, есть стимул — чтобы потом самим стать примером и собирать стадионы.