Спорт 05 января 2024, 08:03 Сейвы голкипера Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» в НХЛ Сейвы вратаря Георгиева помогли «Колорадо» одержать победу над «Далласом» в НХЛ Вратарь Александр Георгиев / РИА «Новости»

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Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл «Даллас Старз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 1:2, 2:1, 1:0). Об этом сообщило РИА «Новости».

В составе победителей в основное время шайбы в ворота противника забросили Натан Маккиннон, Микко Рантанен, дубль оформил Джонатан Друен. Победный буллит на свой счет записал Маккиннон.

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У «Далласа» отличился россиянин Евгений Дадонов, Джо Павелски, дубль оформил Тайлер Сегин. Победа «Колорадо» стала возможной благодаря сейвам вратаря Александра Георгиева, отразившего 28 бросков по воротам из 32.

Накануне клуб форварда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче. Два очка, заработанные россиянином, не спасли команду от поражения.