Футбольный клуб «Зенит» превосходит столичный «Спартак» по всем направлениям, в том числе, в качестве игры. Так считает бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

По его словам, в одном отдельно взятом кубковом матче может случиться все, что угодно. Игнатьев отметил, что успехи и неудачи в нынешней встрече не будут иметь никакого значения, пишет РИА «Новости».

Футболисты «Спартака» достанут из себя все свои силы и ресурсы в этой встрече. Но я ставлю на «Зенит», потому что у них все на сегодняшний день лучше, чем у «Спартака». Главное — отлаженная игра, кадровые ресурсы, очень много футболистов высокого класса у Сергея Семака Борис Игнатьев

Он добавил, что сейчас у сине-бело-голубых «хватает футбольного нахальства». И это, по мнению Игнатьева, может сыграть свою роль.

Матч между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 19 июля. Петербургский клуб будет встречать гостей на стадионе «Газпром Арена».

На днях прошла игра между «Зенитом» и «Оренбургом». Последний проиграл со счетом 1:4, таким образом он потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге.