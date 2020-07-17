Сейчас у «Зенита» все лучше, чем у «Спартака» — Игнатьев
По его словам, в одном отдельно взятом кубковом матче может случиться все, что угодно. Игнатьев отметил, что успехи и неудачи в нынешней встрече не будут иметь никакого значения, пишет РИА «Новости».
Футболисты «Спартака» достанут из себя все свои силы и ресурсы в этой встрече. Но я ставлю на «Зенит», потому что у них все на сегодняшний день лучше, чем у «Спартака». Главное — отлаженная игра, кадровые ресурсы, очень много футболистов высокого класса у Сергея СемакаБорис Игнатьев
Он добавил, что сейчас у сине-бело-голубых «хватает футбольного нахальства». И это, по мнению Игнатьева, может сыграть свою роль.
Матч между «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 19 июля. Петербургский клуб будет встречать гостей на стадионе «Газпром Арена».
На днях прошла игра между «Зенитом» и «Оренбургом». Последний проиграл со счетом 1:4, таким образом он потерял шансы сохранить место в Российской премьер-лиге.