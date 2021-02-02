По данным издания, «красно-белые» арендовали нигерийца у лондонского «Челси» до лета этого года. По словам Фетисова, руководство «Спартака» пока не обсуждало возможный выкуп футболиста.

«Сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона», — цитирует представителя клуба «Газета.ru».