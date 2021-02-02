«Сейчас рано об этом говорить». Представитель «Спартака» — о возможном выкупе Мозеса
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «Спорт-Экспрессу» о будущем защитника Виктора Мозеса в московском клубе.
По данным издания, «красно-белые» арендовали нигерийца у лондонского «Челси» до лета этого года. По словам Фетисова, руководство «Спартака» пока не обсуждало возможный выкуп футболиста.
«Сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона», — цитирует представителя клуба «Газета.ru».