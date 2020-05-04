«Сегодня без юмора — смерть!» Тренер «Ахмата» высказался о «россиянах-дармоедах», а потом назвал эти слова шуткой
Об этом он рассказал в беседе с изданием «Подъем».
Сегодня без юмора — смерть! Выживут сильнейшие!Игорь Шалимов.
Ранее Шалимов рассказал изданию «Спорт24», что его слова относились только к футболистам «Ахмата». Он подчеркнул, что не имел в виду никого, кто плохо себя чувствует.
«Если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — заключил Шалимов.
Тренер подчеркнул, что никто из игроков клуба не обращался к нему за помощью.
Игорь Шалимов опубликовал ролик, в котором назвал «дармоедами» тех, кто «хочет ничего не делать и получать деньги». Тренер предложил таким людям попробовать себя в другой профессии. Он заявил, что каждый ноющий «живет лучше, чем бомж», поэтому Шалимов не понимает, по какой причине таким людям нужно помогать. Этот ролик тренер разместил у себя в Instagram, но вскоре удалил его.
По информации на 4 мая, в России зафиксировали 145 268 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз подтвердили у 10 581 пациента. За все время в стране выздоровели 18 095 человек, еще 1356 зараженных не справились с болезнью.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — болезнь обнаружили у 74 401 человека. Из них за последние сутки заразились 5795 пациентов, почти 50% новых больных младше 45 лет.