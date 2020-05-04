Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов назвал свои слова о ноющих россиянах шуткой и призвал не забывать о юморе даже в тяжелой ситуации. Он подчеркнул, что говорил исключительно о футболистах своего клуба.

Об этом он рассказал в беседе с изданием «Подъем».

Сегодня без юмора — смерть! Выживут сильнейшие! Игорь Шалимов.

Ранее Шалимов рассказал изданию «Спорт24», что его слова относились только к футболистам «Ахмата». Он подчеркнул, что не имел в виду никого, кто плохо себя чувствует.

«Если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — заключил Шалимов.

Тренер подчеркнул, что никто из игроков клуба не обращался к нему за помощью.

Игорь Шалимов опубликовал ролик, в котором назвал «дармоедами» тех, кто «хочет ничего не делать и получать деньги». Тренер предложил таким людям попробовать себя в другой профессии. Он заявил, что каждый ноющий «живет лучше, чем бомж», поэтому Шалимов не понимает, по какой причине таким людям нужно помогать. Этот ролик тренер разместил у себя в Instagram, но вскоре удалил его.

По информации на 4 мая, в России зафиксировали 145 268 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз подтвердили у 10 581 пациента. За все время в стране выздоровели 18 095 человек, еще 1356 зараженных не справились с болезнью.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — болезнь обнаружили у 74 401 человека. Из них за последние сутки заразились 5795 пациентов, почти 50% новых больных младше 45 лет.