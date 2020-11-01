Сефери назвал россиянина Гассиева суперклассным боксером

Албанский боксер Нури Сефери, который ранее потерпел поражение в бою с россиянином Муратом «Железным Осетином» Гассиевым заявил, что проиграл суперклассному бойцу.

Сефери признался, что не был готов к приему, который применил против него Гассиев.

«Я не видел удар. Тренировался на средней дистанции и был к таким ударам готов. Но удар прилетел с длинной дистанции. Было буквально мгновение, я не успел среагировать. Первый раз, когда я оказался на полу в моей карьере», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

Россиянина ждет успешная карьера «в супертяжах», так как у него быстрый и тяжелый удар, подчеркнул албанец. Он также отметил, что «Гассиев — это суперкласс». Сефери добавил, что о продолжении своей карьеры он подумает.

Ранее экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев дебютировал в тяжелой категории. В 12-раундовом рейтинговом поединке он выиграл у албанца Нури Сефери техническим нокаутом в первом раунде, напомнил RT. После поражения от россиянина Сефери потребовалась медицинская помощь.