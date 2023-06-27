Спорт 27 июня 2023, 09:29 «Сделают благоразумно». Тарханов ответил на призыв Украинской ассоциации футбола исключить РФС из ФИФА и УЕФА Тренер Тарханов: РФС вряд ли исключат из УЕФА и ФИФА Freepik

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Россию вряд ли исключат из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), считает известный футбольный тренер Александр Тарханов. Таким мнением он поделился «РБ Спорт».

Спортсмен отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола исключить Российский футбольный союз из ФИФА и УЕФА, поводом для чего стала предстоящая интеграция крымских футбольных клубов в российские соревнования на сезон-2023/24.

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«Не думаю, что нас исключат из-за участия крымских клубов в наших соревнованиях. Все будет сделано благоразумно», — предположил Тарханов.

По его словам, многие страны уже понимают, что Крым — это Россия.

Пока лицензию ФНЛ для участия во Второй лиге чемпионата России получили команды «Севастополь» и «Рубин» (Ялта).

С прошлого февраля российские сборные и клубы не имеют права участвовать в международных турнирах — таким было совместное решение ФИФА и УЕФА. Национальная команда пока может проводить лишь товарищеские матчи.