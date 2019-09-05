Сдать нормативы и получить разряд. Гонки с препятствиями могут стать официальным видом спорта

Комиссия Министерства спорта России рекомендовала признать гонки с препятствиями официальным видом спорта. Теперь осталось только дождаться подписи министра. Во всем мире движение известно как OCR.

В России ежегодно проходят гонки с препятствиями. Среди участников не только профессиональные спортсмены, но и те, чья работа никак не связана со спортом: офисные сотрудники, бухгалтеры, врачи или журналисты. При этом количество любителей заметно превышает число профи.

Источник фото: телеканал «360»

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Самое распространенное время для тренировок — вечер. В Одинцове есть целая команда, которая готовит атлетов к соревнованиям. Бегом занимаются в спортивном парке, силу хвата прокачивают на площадке для воркаута.

Один из элементов, который может встретиться на гонке с препятствиями, — турник. Спортсмены отмечают, что важно развивать разные типы хвата.

С каждым годом количество OCR-атлетов увеличивается, а препятствия становятся все сложнее. Например, новинка этого года — крюки. Пока они поддаются не всем.

Источник фото: телеканал «360»

Изначально трасса на гонках выглядела совсем по-другому. Первая в истории гонка с препятствиями прошла в Лондоне 32 года назад. В России такие соревнования стали проводить только с 2012-го.

«С каждым годом это направление развивается семимильными шагами. То, что было пять лет назад, никак нельзя сравнить с тем, что сейчас уже у нас есть: это тяжелые рукоходы, это инженерные конструкции, которые делаются не из палок подручных, а которые делаются по чертежам и макетам», — рассказал OCR-атлет Павел Корпачев.

Источник фото: телеканал «360»

Новость о том, что комиссия Минспорта России рекомендовала признать гонки с препятствиями официальным видом спорта, всколыхнула все сообщество. Наша страна первая, где это направление получит государственный статус. Сейчас осталось дождаться подписи министра. В будущем этот вид спорта могут включить в олимпийскую программу. Такая перспектива обязательно привлечет в движение еще больше новичков.

«Некоторые спортсмены переходят из других видов спорта, чтобы продлить свое спортивное долголетие. И молодежь подтягивается. Всесторонне развивает человека по всем направлениям», — отметил президент всероссийской федерации гонок с препятствиями Олег Кочергин.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь все OCR-атлеты ждут, когда все формальности будут улажены. Ведь после этого можно будет сдать нормативы и получить спортивный разряд.