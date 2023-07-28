Спорт 28 июля 2023, 12:56 «Считанные единицы» россиян отберут на Олимпиаду в Париже — Поздняков Глава ОКР Поздняков: на Олимпиаду в Париже отберут «считанные единицы» россиян Pxhere

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Президент Олимпийского комитета России Президента Олимпийского комитета России Станислав Поздняков написал в своем Telegram-канале, что только единицы российских спортсменов смогут поехать на Игры-2024 в Париже.

Он отметил, что для Россиян практически полностью исключили возможность даже принять участие в отборе на Олимпиаду.

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«В Париж, если и смогут в итоге поехать, то считанные единицы, при этом еще неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты», — заявил Поздняков.

Международный олимпийский комитет «принял сторону политического конфликта», добавил он.

Шансы на участие в Олимпиаде 2024 года у РФ уменьшаются с каждым днем. Тем не менее выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе посчитали в России неприемлемым.

ОКР не получил в установленный срок до 26 июля приглашение на Олимпийские игры. Решение по допуску россиян примут не раньше сентября. Как писал «Царьград», Украина своими действиями превратила крупнейшие международные соревнования в политическое шоу.