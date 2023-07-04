Спорт 04 июля 2023, 11:32 «Считайте, это моя бывшая». Экс-нападающий ФК «Рубин» назвал Леонида Слуцкого на 70% женщиной Экс-форвард ФК «Рубин» Деспотович: в тренере Слуцком больше женского, чем мужского РИА «Новости»

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Бывший нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Джордже Деспотович заявил, что не конфликтовал с руководством клуба, но оно поступило с ним нечестно. В интервью Sport24 он обвинил спортивного директора Олега Яровинского в лицемерии, а тренера Леонида Слуцкого назвал больше женщиной, чем мужчиной.

Футболист прокомментировал отношения с руководством ФК «Рубин». Он признался, что улыбался Олегу Яровинскому, но не думал о нем ничего хорошего. Сам спортдиректор, по словам Джордже Деспотовича, поступал с людьми так же. Форвард заявил, что не говорил о Леониде Слуцком плохого, но они вместе с бывшим коллегой повели себя недостойно.

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«Они со мной поступили как девочки. <…> Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», — сказал он.

Серб Джордже Деспотович пришел в команду в 2020 году из ФК «Оренбург». В 2021 году его перевели в дублирующий состав, затем он ушел из ФК «Рубин».