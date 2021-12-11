Счет Непомнящего стал крупнейшим провалом на ЧМ по шахматам с 1993 года

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в борьбе за шахматную корону чемпионата мира. Как сообщила Lenta.ru со ссылкой на своего корремпондента, поражение россиянина стало крупнейшим с 1993 года.

По итогам 11 игр норвежец досрочно добился победы со счетом 7,5 против 3,5 у Непомнящего. Лидером по количеству набранных очков остается российский гроссмейстер Гарри Каспаров. В 1993 он переиграл британского шахматиста Найджела Шорта со счетом 12,5 против 7,5.

Карлсен удерживает титул чемпиона мира по шахматам с 2013 года. Ян Непомнящий завоевал право на борьбу за мировую корону, одержав досрочную победу в турнире претендентов.

Шахматные матчи Ян Непомнящий и Магнус Карлсен начали в 26 ноября. Завершиться турнир должен был только на следующей неделе 16 декабря.