Щербакова раскритиковала свой «золотой» прокат на ЧМ в Швеции

Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова раскритиковала свое выступление, которое принесло ей золотую медаль в Швеции. Признание она сделала в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Это было действительно неожиданно. В этом сезоне у меня были и более качественные прокаты, поэтому я так сильно удивилась», — призналась она.

Самое сложное в программе, когда не получается первый прыжок, потому что он задает тон всему выступлению.

«Дальше было очень важно собраться, и дальше прокат получился не на драйве, а такой сосредоточенный, по расчету», — объяснила Щербакова

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал почета. Серебряная медаль досталась Елизавете Туктамышевой, а бронза — Александре Трусовой, написала «Газета.ru».

После победы 17-летняя Щербакова поблагодарила своего тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка назвала одним из главных секретов успеха в спорте полное взаимопонимание с наставником. После возвращения сборной России из Швеции спортсменов встретили гимном в московском аэропорту Шереметьево.