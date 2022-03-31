Щербакова передумала уходить из профессионального спорта

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что намерена продолжать спортивную карьеру. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что в минувшее воскресение Щербакова объявила о намерении уйти из большого спорта. Она объяснила свои планы «сумбурным будущим».

«Я продолжаю кататься. У меня такие же цели дальше», — заверила фигуристка.

По ее словам, она хочет тренироваться и показывать свой максимум на каждых соревнованиях, поскольку это заряжает ее.