СБР обвинил Международный союз биатлонистов в бездействии по делу Логинова

Союз биатлонистов России увидел нарушения собственных прав и норм олимпийского движения в обысках у Александра Логинова на чемпионате мира в Италии. СБР обвинил международный союз в том, что они даже не попытались защитить своих членов.

«С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей Международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ», — отметили в Союзе биатлонистов России.

В СБР отметили, что им так и не объяснили, какие именно статьи и положения конституции IBU нарушил Александр Логинов, чтобы вызвать такое неприятие со стороны других сборных. По мнению СБР, в бездействии IBU можно усмотреть желание повлиять на результаты соревнований и поставить спортсменов в заведомо неравные условия.

Российские биатлонисты отметили, что единственное нарушение связано с аккредитацией тренера Александра Касперовича, и оно не может являться поводом для возбуждения уголовного дела.

Итальянская полиция провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича 22 февраля. Из-за перенесенного стресса россиянин снялся с заключительной гонки турнира — масс-старта. В связи с обысками вспомнили о старом деле по допингу Логинова, а в Италии нарушения допинговых правил караются уголовным наказанием.