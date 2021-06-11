Сборные Италии и Турции 11 июня проведут матч открытия Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня со встречи между сборными Италии и Турции в Риме. Матч пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:00 по московскому времени.

Римский стадион вмещает 70 тысяч зрителей, однако итальянские власти из-за пандемии коронавируса разрешили заполнить трибуны лишь на четверть.

Футбольный турнир должен был состояться в прошлом году, но его пришлось перенести из-за сложной эпидемической обстановки в мире. В этом году он пройдет в 12 крупных городах Европы. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург.

Российские болельщики смогут вместе посмотреть матчи Евро-2020 на территории столичного спорткомплекса «Лужники» — для этого там организуют фан-зону. Иностранные любители футбола смогут попасть в Россию на матчи турнира без виз. Им потребуются только «паспорт болельщика» и отрицательный результат теста на коронавирус.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что перед национальной сборной поставили задачу выйти в плей-офф. Накануне российские футболисты прилетели в Северную столицу для участия в чемпионате.