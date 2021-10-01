Сборную России по вольной борьбе сняли с рейса в Амстердаме

Сборную России по вольной борьбе в аэропорту Схипхол в Нидерландах не пустили на рейс в Осло, куда команда должна была лететь на чемпионат мира. По предварительным данным, причиной стало нарушение масочного режима.

О случившемся сообщил в своем Telegram-канале блогер Исрафил Исрафилов, который находился вместе со спортсменами.

«Под конвоем полиции сборная России по вольной борьбе остается ночевать в аэропорту Схипхол в Амстердаме», — рассказал он.

Главный тренер сборной Дзамболат Тедеев назвал произошедшее беспределом.

«Они высаживают с самолета, говорят, вы не полетите, полетите завтра. Почему? Объяснения нет. Я думаю, что это какой-то заказ наших оппонентов», — добавил он.

В состав сборной входят двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, бронзовый призер Олимпиады-2020 Артур Найфонов и действующий чемпион Европы Абасгаджи Магомедов.

Глава федерации спортивной борьбы России Мамиашвили заявил РИА «Новости», что национальную команду не пустили на пересадочный рейс из-за того, что они нарушили масочный режим.