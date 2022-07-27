Сборную России по настольному теннису отстранили от участия в чемпионате мира

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила сборную России от участия в чемпионате мира. Об этом сообщили на сайте организации.

«Во время встречи в Мальме, Швеция, 26 и 27 июля исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды, представляющие Федерацию настольного тенниса России и Белоруссии, не будут допущены к финалу командного чемпионата мира ITTF 2022 года в [китайском городе] Чэнду», — указано в публикации.

Оперативная группа ITTF, которая отслеживает ситуацию на Украине, «координирует усилия, чтобы позволить украинским игрокам продолжать участвовать в соревнованиях».

Финал командного чемпионата мира пройдет с 30 сентября по 9 октября. За 100 дней до начала соревнований на сайте Международной федерации настольного тенниса появились списки участников.

Предварительно мужскую и женскую сборные России включили в перечень. Исполком ITTF 1 марта по рекомендациями МОК решил не допускать российских и белорусских игроков до соревнований.