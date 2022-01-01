Молодежные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолета в Канаде из-за нарушения правил перелета. По данным источника РЕН ТВ, основные претензии были к чешской стороне.

По словам источника, россиян сняли с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.

Ранее сообщалось, что хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса из-за отказа надеть маски, а также нетрезвого состояния некоторых из них. Об этом журналистка шведской телекомпании SВТ Мари Леманн, которая летела тем же рейсом из Калгари во Франкфурт, написала у себя в Тwittеr. «Я бы добавила, что не все чешские и российские хоккеисты вели себя плохо, но всем им было отказано в полете», — отметила Леманн.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отменил молодежный чемпионат мира — 2022. Причиной стали вспышки коронавируса в нескольких командах-участниках. Однако в Госдуме причиной отмены МЧМ-2022 по хоккею назвали ошибки организаторов.