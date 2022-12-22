Спорт 22 декабря 2022, 15:01 Сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия в чемпионате мира FIB: сборную России по хоккею с мячом отстранили от участия на ЧМ в 2023 году РИА «Новости»

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Сборная России по хоккею с мячом не примет участия в матчах чемпионата мира в 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Также от соревнований отстранили сборную Белоруссии.

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«Из-за сохраняющейся геополитической обстановки сборные России и Белоруссии не сыграют на турнире в 2023 году», — сказано в сообщении федерации.

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Чемпионат мира пройдет в Швеции. Изначально планировалось проведение соревнований в России.

Начиная с 2019 года, международные турниры по бенди не проводились из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Международный олимпийский комитет после начала специальной операции на Украине рекомендовал международным спортивным организациям не допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что желать отстранения отечественных атлетов могут желать лишь недобросовестные конкуренты и маргиналы.