Сборную России по хоккею отстранили от международных турниров 2023 года

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от турниров, которые пройдут в 2023 году под эгидой организации. О таком решении сообщил ее президент Люк Тардиф.

«Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Мы будем обновлять это решение из сезона в сезон. IIHF также работает над поддержкой хоккеистов на Украине вместе с другими странами», — привел слова Тардифа журналист Крис Петерс в Twitter.

В конце февраля российскую и белорусскую команды отстранили от участия в международных соревнованиях. В итоге сборные не смогли поехать на чемпионат мира в Финляндию. Также Россию оставили без чемпионата мира и молодежного мирового первенства 2023 года.

Федерация хоккея России подчеркнула, что у IIHF не было оснований для отстранения спортсменов. Как заявил Тардиф, федерация опирается на рекомендации Международного Олимпийского комитета (МОК) в вопросах, касающихся сборных России и Белоруссии. Федерация хоккея России пожаловалась в дисциплинарный комитет IIHF, но обращение отклонили.