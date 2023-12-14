Спорт 14 декабря 2023, 17:43 Сборную России по футболу оснастят формой с элементами национального фольклора

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В 2024 году игроки сборной России по футболу получат форму с элементами народного фольклора. Ее производством будет заниматься компания Jogel. Об этом сайту kp.ru сообщила заместитель генсека РФС Эрика Сурикова.

По ее словам, уже в марте следующего года футболисты выйдут на поле в новой форме.

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«Помимо главной сборной в ведении РФС еще порядка 30 национальных команд. В итоге выбрали отечественную компанию Jogel. Уже в марте 2024 года национальная сборная России выйдет на поле в новой форме», — сообщила Сурикова.