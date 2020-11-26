Сборную России по биатлону допустили к соревнованиям, несмотря на случаи коронавируса

Российских биатлонистов допустили к соревнованиям, несмотря на выявленные случаи коронавируса среди спортсменов. Старт Кубка мира в Финляндии пропустят только Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

«По моей информации, сборная России по биатлону примет участие в соревнованиях в Контиолахти в ближайшие выходные, кроме Антона Бабикова, у которого тест [на коронавирус] положительный, и Евгения Гараничева. <…> Они вместе живут в комнате, контактируют. Женская команда в полном составе, мужская в усечённом составе стартуют в субботу и воскресенье. Ждем официального подтверждения», — рассказал в своем Telegram-канале спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что медики выявили COVID-19 у биатлониста Антона Бабикова и еще трех представителей сборной России. Сейчас наша команда находится в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира. Помимо Бабикова, болезнь выявили у врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

Всю сборную России изолировали в отеле. Завтра всех еще раз проверят на 2019-nCoV.