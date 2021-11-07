Сборную России лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы по плаванию

Сборную России дисквалифицировали и лишили серебряных медалей в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Чемпионат проходит в Казани, он завершится в это воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Участники соревнований из России в ходе эстафеты не соблюли заявленную очередность пловцов. Дисквалификация произошла после жалобы сборной Польши. В результате спортсмены из этой страны стали третьими. Первое и второе место заняли пловцы из Нидерландов и Италии.

«Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — сказал главный тренер команды России Сергей Чепик.

Несмотря на это, представители сборной России продолжают лидировать в медальной зачете.

До зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, осталось три месяца. В связи с этим президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала, как проходит подготовка российской сборной перед важными соревнованиями.