Победу на Чемпионате Европы по футболу ждут от сборной Франции и бельгиской команды. Об этом сообщило агентство «Национальная служба новостей».

«Мне бы хотелось сказать, что главный фаворит — сборная России. Однако, на этом чемпионате Европы нам надо только надеяться, что мы сыграем великолепно, а другие команды могут оступиться. В первую очередь, фавориты Евро-2020 это Бельгия и Франция», — заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Любимов отметил также, что Франция уже неоднократно становилась победителем Чемпионата Мира по футболу. Последний раз это произошло на Чемпионате Мира в России, который состоялся в 2018 году. По словам Любимова, ситуация может повториться и в 2021 году. При этом он заявил, что все-таки возлагает надежду на российскую сборную.