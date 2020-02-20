Сборной России снова отдали 38-е место в рейтинге FIFA

Специалисты FIFA обновили рейтинг футбольных команд разных стран. 1470 очков сохранили 38-ю строчку списка для российской сборной. Лидируют в топе бельгийские спортсмены.

На 38-м месте россияне расположились в декабрьском и ноябрьском рейтингах и сейчас сохранили свою позицию в списке. В октябре 2019-го у команды были 1474 очка и 37-я строчка.

В марте пройдет чемпионат Европы. По итогам отборочного турнира Россия будет выступать в финале соревнований. На поле футболисты встретятся со сборной Бельгии, которая занимает первое место в топе. Еще соперниками станут спортсмены из Дании и Финляндии.

В рейтинге произошли всего четыре перестановки. Футболисты сборной Уэльса опустились на 23-е место, а Парагвая — на 41-е. Спортсмены из Ганы улучшили свои показатели и оказались на 46-й строчке списка. Сборная Палестины взлетела на три позиции, заняв 103-ю.

В топ-3 остаются Бельгия, Франция со своими 1733 очками, и замыкает тройку лидеров Бразилия, чьи футболисты смогли заработать 1712 очков.