Черчесов рассказал о состоянии сборной по футболу

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 года по футболу для сборной России будут плюсами географический фактор и отсутствие долгих перелетов. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Ровная и рабочая группа. […] Большой плюс то, что географически нам будет комфортно — не надо летать в Исландию или на Фарерские острова. Логистика при трех играх подряд многое решает. Результат надо давать», — сказал Черчесов в прямом эфире в YouTube-канале Российского футбольного союза. Его слова приводит РИА «Новости».

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 для членов УЕФА прошла в понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе. Соперниками российской сборной по группе H стали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

‎Отбор стартует 24 марта, а завершится 16 октября 2021 года. Стыки пройдут с 24 по 29 марта 2022 года. ЧМ-2022 стартует 21 ноября, финал — 18 декабря. Турнир примет Катар. Из-за климата в стране чемпионат мира впервые перенесли с лета на зиму.