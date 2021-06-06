Сборная Украины показала форму для Евро-2020 с Крымом

Сборная Украины показала специальную форму для Евро-2020. На ней представлено «самое ценное для всех нас очертание нашей страны» — с Крымом в составе, написал в Facebook глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

«Сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинцу. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главная мелодия с детства — мелодия национального гимна», — заявил Павелко.

Он не сомневается, что силуэт Украины подарит игрокам силу, потому что они будут сражаться за всю страну. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, Донецка и Луганска до Ужгорода, поддержит футболистов в каждом матче, сказал глава УАФ. По его мнению, это очень важно для спортсменов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная — объединяют Украину, добавил Павелко.

Команда Украины на групповом этапе сыграет со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Сборная России тоже готовится к Евро-2020. Все футболисты тренируются в общей группе. Единственный, у кого свой план подготовки, — Илья Самошников. РФ объявила окончательный состав национальной команды, которая будет представлять страну на чемпионате Европы.