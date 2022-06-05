Сборная Украины по футболу не попала на ЧМ-2022 из-за гола в свои ворота

Сборная Украины по футболу не попала на чемпионат мира — 2022. Она проиграла в финале плей-офф команде Уэльса со счетом 0:1. Встреча проходила в Кардиффе.

Единственный гол за всю игру забил капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко. На 34-й минуте встречи он срезал мяч в собственные ворота после подачи со штрафного Гарета Бэйла.

В результате Уэльсу досталась последняя европейская путевка на турнир. Там команда Роба Пэйджа на групповом этапе будет противостоять сборным Англии, США и Ирана.

Команда Уэльса во второй раз в своей истории выступит в финальной части чемпионата мира. Впервые это произошло в 1958 году, тогда валлийцы дошли до четвертьфинала. Также сборная принимала участие в чемпионатах Европы 2016 и 2020 года, завоевав бронзовые награды в дебютном первенстве.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах в сезоне 2022/23.

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.