Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2020

Сборная Украины 14 октября обыграла команду Португалии со счетом 2:1. Эта победа обеспечила подопечным Андрея Шевченко первое место в группе B и участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу.

Украина открыла счет в игре на шестой минуте. Мяч в ворота сборной Португалии отправил полузащитник Роман Яремчук. На 27-й минуте встречи ударом в нижний угол преимущество сборной Украины увеличил Андрей Ярмоленко.

Во втором тайме украинцы остались в меньшинстве. На 72-й минуте полузащитник Тарас Степаненко сыграл рукой в своей штрафной, за что получил вторую желтую карточку в матче и был вынужден покинуть поле. За этот фол арбитр назначил пенальти. Португалец Криштиану Роналду уверенно переиграл с 11-метровой отметки голкипера Андрея Пятова и сократил отставание своей сборной. Матч так и закончился со счетом 2:1.

Сборная Украины набрала 19 очков в семи турах и оторвалась от следующей за ней Португалией на восемь баллов. Таким образом команда Андрея Шевченко гарантировала себе первое место в группе B и попадание в первую корзину при жеребьевке участников финальной части Евро-2020.

За вторую путевку на Евро-2020 в отборочной группе B продолжат сборные Сербии и Португалии. В активе португальцев сейчас 11 очков, а у сербов — 10.

Накануне путевку на финальный этап Евро-2020 оформила и сборная России. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе второе место в отборочной группе I после победы над киприотами со счетом 5:0.