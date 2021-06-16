Сборная Уэльса обыграла команду Турции в Баку в матче Евро-2020 со счетом 2:0.

После двух туров валлийцы заработали четыре очка. У турецкой команды ни одного очка и практически нет шансов на выход в плей-офф.

Первый гол туркам забил Аарон Рэмси на 42-й минуте матча. В конце встречи второй мяч забил Коннор Робертс.

В первом туре сборная Турции уступила команде Италии (0:3). Сборная Уэльса сыграла вничью с Швейцарией (1:1).

Позже в среду сыграют два других участника группы А — Италия и Швейцария.